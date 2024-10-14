Россияне атаковали авто у Гавриловки, погибли две женщины

В обед россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль вблизи Гавриловки, в результате атаки оккупантов погибли две женщины. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



«К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью получили две женщины, 72 и 56 лет. Мои соболезнования родным и близким погибших. Также ранен 46-летний водитель транспортного средства», — рассказал Прокудин.



Ранее утром стало известно, что в Херсонской области из-за обстрела РФ погиб один человек и ранены четверо.