Росіяни атакували авто поблизу Гаврилівки, загинули дві жінки

В обід росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки, внаслідок атаки окупантів загинули дві жінки. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«На жаль, травми, несумісні з життям дістали двоє жінок, 72 та 56 років. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Також поранено 46-річного водія транспортного засобу», — розповів Прокудін.



Раніше вранці стало відомо, що в Херсонській області через обстріл РФ загинула одна людина і поранено четверо.