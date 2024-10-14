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Росіяни атакували авто поблизу Гаврилівки, загинули дві жінки

14 жовтня 2024, 14:08

Росіяни атакували авто поблизу Гаврилівки, загинули дві жінки

В обід росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки, внаслідок атаки окупантів загинули дві жінки. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«На жаль, травми, несумісні з життям дістали двоє жінок, 72 та 56 років. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Також поранено 46-річного водія транспортного засобу», — розповів Прокудін.

Раніше вранці стало відомо, що в Херсонській області через обстріл РФ загинула одна людина і поранено четверо.

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