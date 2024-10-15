В Курской области погибли 40 военных РФ, разбившись о «зубы дракона»

40 военных РФ погибли, наехав на «зубы дракона». Фото: телеграм

В Курской области погибли 40 российских военных, врезавшись в «зубы дракона», которые расставлены в глубоком тылу. Об этом пишут так называемые военкоры РФ «Z-пабликах».



Отмечается, что бетонные блоки скорее всего установили «для безопасности» местные власти или сами военные.

Результат работы «зубов дракона». Фото: телеграм-каналы оккупантов

На этих трассах машины с россиянами перемещаются со скоростью 150км/ч, чтобы избежать встречи с украинскими Fpv-дронами, а опознавательных знаков на дорогах нет.



По информации военкоров, погибших больше 40 человек только за одни сутки, столько же 300 (раненых). Как утверждают сами россияне, за час происходит больше ДТП, чем подбивает Fpv за неделю.