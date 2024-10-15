На Курщині загинули 40 військових РФ, зіткнувшись із «зубами дракона»

40 військових РФ загинули, наїхавши на «зуби дракона». Фото: телеграм

У Курській області загинули 40 російських військових, врізавшись у «зуби дракона», які розставлені в глибокому тилу. Про це пишуть так звані воєнкори РФ у своїх «Z-пабліках».



Зазначається, що бетонні блоки скоріше за все встановила «для безпеки» місцева влада або самі військові.

Результат роботи «зубів дракона». Фото: телеграм-канали окупантів

На цих трасах машини з росіянами переміщуються зі швидкістю 150 км/год, щоб уникнути зустрічі з українськими Fpv-дронами, а розпізнавальних знаків на дорогах немає.



За інформацією воєнкорів РФ, загиблих понад 40 осіб лише за одну добу, стільки ж 300 (поранених). Як стверджують самі росіяни, за годину трапляється більше ДТП, ніж підбиває Fpv за тиждень.