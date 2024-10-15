В Донецкой области на 15 лет заочно осудили банду за вооруженный разбой

В Торезе и Новогродовке Донецкой области орудовала банда из пяти человек. Они напали на семью и под угрозами убийства отобрали имущество стоимостью более 2,3 млн грн. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.



Следствие установило, что в апреле 2014 года житель оккупированного Тореза создал банду для совершения преступлений. Первым он привлек к реализации преступного намерения собственного сына. Они вместе с еще тремя сообщниками, одетые в камуфлированную одежду и балаклавы, ворвались на территорию офиса предпринимателя и избили его. После этого связали руки пластиковыми стяжками и, пугая выстрелами в воздух над головой, требовали деньги.

Злоумышленники украли не только наличные, но и ювелирные и ювелирные изделия, в частности золотые слитки и монеты. Также забрали авто «Mitsubishi-L200». Кроме того нападавшие поехали к нему домой и забрали из гаража «Porsche Carrera». Там они ударили жену пленника прикладом автомата по голове, связали ее и вынесли из комнат дома ценные вещи. После этого вывезли мужчину за город, где бросили.



Все пятеро осуждены заочно. Они приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденные находятся в розыске.



По ходатайству прокуратуры суд арестовал принадлежащие нападающим 5 автомобилей, 3 нежилых здания, частный дом, гараж и 2 квартиры. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 8 млн грн.



Прокуратура отметила, что в рамках досудебного расследования, которое проводилось по процедуре «in absentia», правоохранители установили местонахождение и вернули потерпевшему отобранный у него автомобиль «Mitsubishi-L200».