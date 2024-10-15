На Донеччині на 15 років заочно засудили банду за збройний розбій

У Торезі та Новогродівці Донецької області орудувала банда із п'яти осіб. Вони напали на сім'ю та під загрозами вбивства відібрали майно вартістю понад 2,3 млн грн. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.



Слідство встановило, що у квітні 2014 року мешканець окупованого Тореза створив банду для скоєння злочинів. Першим він залучив до реалізації злочинного наміру свого сина. Вони разом із ще трьома спільниками, одягнені в камуфльований одяг та балаклави, увірвалися на територію офісу підприємця та побили його. Після цього зв'язали руки пластиковими стяжками і, лякаючи пострілами над головою, вимагали гроші.

Зловмисники вкрали не лише готівку, а і ювелірні та ювелірні вироби, зокрема золоті зливки та монети. Також забрали авто «Mitsubishi-L200». Крім того, нападники поїхали до нього додому і забрали з гаража «Porsche Carrera». Там вони вдарили дружину бранця прикладом автомата по голові, зв'язали її та винесли з кімнат удома цінні речі. Після цього вивезли чоловіка за місто, де кинули.



Усіх п'ятеро засуджено заочно. Вони засуджені до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Засуджені перебувають у розшуку.



За клопотанням прокуратури суд заарештував 5 автомобілів, 3 нежитлові будівлі, приватний будинок, гараж і 2 квартири, які належали нападникам. Загальна вартість заарештованого майна становить понад 8 млн грн.



Прокуратура зазначила, що в рамках досудового розслідування, яке проводилося за процедурою in absentia, правоохоронці встановили місцеперебування і повернули потерпілому відібраний у нього автомобіль Mitsubishi-L200.