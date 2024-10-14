«ЛНР» освобождает от ответственности тех, кого ранее осудили за «референдум» на Луганщине

Группировка «ЛНР» освободила от уголовной ответственности более 120 жителей Луганской области, которые ранее были осуждены украинскими судами. Речь идет о людях, которые отбывали наказание за организацию так называемого «референдума» в 2014 году.



На той территории Луганщины, которую украинские власти контролировали до 2022 года, судили, в том числе людей, связанных с деятельностью группировки «ЛНР». После оккупации этих территорий «ЛНР» постепенно «реабилитирует» осужденных. Среди них и те, кто воевал в рядах вооруженных пророссийских формирований — так называемой «народной милиции ЛНР».



Уголовные производства осужденных в «ЛНР» называют «политически мотивированными».

Вместе с тем оккупанты организовали «охоту» на местных жителей, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Так, на территории оккупированной Луганской области задержали местного жителя, которого обвинили в сотрудничестве с украинскими военными.