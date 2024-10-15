Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Одна людина постраждала під час російського обстрілу Костянтинівки

15 жовтня 2024, 16:22

Одна людина постраждала під час російського обстрілу Костянтинівки

Російська армія у вівторок, 15 жовтня, атакувала Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки один місцевий житель постраждав. Про це повідомив начальник Костянтинівки міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«Сьогодні, в період часу з 11:00 до 11:20, російський агресор здійснював обстріл по місту Костянтинівці», — зазначив він.

За словами Горбунова, одна людина постраждала, крім того, пошкоджено фасад приватного будинку, легковий автомобіль та лінії електромережі «ДТЕК».

Раніше ми писали, що російська армія 15 жовтня скинула авіаційну бомбу на село Шахтарське Волноваського району Донецької області. Відомо, що троє людей постраждали, також зруйновано будинки та навчальний заклад.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Сергій Горбунов
Місця
Донецька область Костянтинівка
Події
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:30
«ДНР» заявила про поранення п'яти мешканців Горлівки
12:50
«Життя практично зупинилося»: в окупованому Лисичанську мешканці віддалених районів залишаються без води, тепла та зв'язку – ОВА
11:33
Поблизу кафе під окупованим Єнакієво знайшли потужну авіабомбу
11:07
На окупованій Луганщині росіяни посилено перевіряють чоловіків: у ОВА пояснили, із чим це пов'язано
10:58
Виробництво сталі в Україні може скоротитися вдвічі у разі втрати Покровська
10:35
Російські війська підійшли на 2 кілометри до міста Курахове Донецької області — аналітик BILD
09:45
ЗСУ знищили російську САУ «Піон» в окупованій Херсонській області
09:40
На Торецькому напрямку війська РФ здійснили три атаки — Генштаб ЗСУ
23:28
В окупації людей змушують отримувати російські паспорти — інакше не можна отримати пільгові ліки
23:16
Головне за день: ЗСУ відбили позиції поблизу Селідового. Обстріли Покровська та Одеси
22:59
«ЛНР» звільняє від відповідальності тих, кого раніше засудили за «референдуми» на Луганщині
21:59
В окупованій Горлівці двоє дітей дістали опіки — знайшли уламок снаряда
16:30
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:13
В окупованому Сіверськдонецьку жителі старих районів міста взимку залишаться без тепла – ОВА
10:44
У Маріуполі зафіксували велике перекидання живої сили армії РФ: окупанти можуть готуватися до нового наступу
10:22
На Курахівському напрямку армія РФ наступає найактивніше — Генштаб ЗСУ
09:38
Маріуполь: У несучих стінах деяких будинків з'явилися тріщини після «капремонту» — ЦНС
08:21
У Силах оборони розповіли про втрати російської армії за тиждень
07:25
Війська РФ просунулися поблизу низки населених пунктів на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Ситуація у Мирнограді. Розстріл українських військових
усі новини
17:30
«ДНР» заявила про поранення п'яти мешканців Горлівки
17:02
Намагалися перетнути канал Сіверський Донець-Донбас: ЗСУ розбили групу російських штурмовиків у Часовому Яру
16:52
Краматорськ: Через загрозу обвалення заборонили вхід до під'їзду обстріляного росіянами будинку
16:50
Прокурори встановили понад 400 осіб, причетних до тортур українських заручників та військовополонених
16:40
Бійці 3 ОШБр взяли в полон росіян під час контратаки на Харківщині
16:22
Одна людина постраждала під час російського обстрілу Костянтинівки
16:16
За 2 тижні з Торецька виїхали 2 тисячі людей
16:11
У Росії перші військові з КНДР вже втекли з позицій: це сталося за сім кілометрів від кордону з Україною – ЗМІ
15:52
На закупівлю російського газу та нафти Чехія витратила вп'ятеро більше, ніж на допомогу Україні
15:45
На Донеччині на 15 років заочно засудили банду за збройний розбій
15:30
На Покровському напрямку знищено танк і БМП РФ під час штурму позицій ЗСУ
15:11
У РФ зараз проходять навчання кілька тисяч військових із КНДР: до кінця року їх можуть відправити в Україну – WP
14:35
У складі російської бригади формується батальйон із північнокорейських солдатів — ЗМІ
14:27
«Мінування» в Україні: більшість повідомлень надійшло з російських IP-адрес
13:59
Масовий мор риби спостерігається на каналі Дніпро – Донбас
13:53
Війська РФ не готуються до бойових дій взимку на Донеччині: вони намагаються досягти цілей до морозів – ЗСУ
13:40
Житлові будинки готові до опалювального сезону на 99%, школи та лікарні — майже на 100%: Шмигаль
13:15
Найближчим часом РФ може відновити удари по енергооб'єктах України — РНБО
13:06
Прикордонники знищили мінометний розрахунок і вантажівку росіян
12:50
«Життя практично зупинилося»: в окупованому Лисичанську мешканці віддалених районів залишаються без води, тепла та зв'язку – ОВА
усі новини
ВІДЕО
Удар по російській штурмовій групі у Часовому Яру. Фото: кадр із відео Намагалися перетнути канал Сіверський Донець-Донбас: ЗСУ розбили групу російських штурмовиків у Часовому Яру
15 жовтня, 17:02
Руїни Торецька. Скрин відео: Патрульна поліція За 2 тижні з Торецька виїхали 2 тисячі людей
15 жовтня, 16:16
На Покровському напрямку знищено танк і БМП РФ під час штурму. Фото: кадр із відео На Покровському напрямку знищено танк і БМП РФ під час штурму позицій ЗСУ
15 жовтня, 15:30
Прикордонники знищили мінометний розрахунок і вантажівку РФ. Фото: кадр із відео Прикордонники знищили мінометний розрахунок і вантажівку росіян
15 жовтня, 13:06
140-й ОРБ знищив російську САУ «Піон» на Херсонщині. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську САУ «Піон» в окупованій Херсонській області
15 жовтня, 09:45
Евакуація поранених людей у Селидовому. Скрін відео: МВС України У Селидовому під обстрілом поранено трьох людей: як проходила евакуація ►
14 жовтня, 18:33
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір