Одна людина постраждала під час російського обстрілу Костянтинівки

Російська армія у вівторок, 15 жовтня, атакувала Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки один місцевий житель постраждав. Про це повідомив начальник Костянтинівки міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Сьогодні, в період часу з 11:00 до 11:20, російський агресор здійснював обстріл по місту Костянтинівці», — зазначив він.



За словами Горбунова, одна людина постраждала, крім того, пошкоджено фасад приватного будинку, легковий автомобіль та лінії електромережі «ДТЕК».



Раніше ми писали, що російська армія 15 жовтня скинула авіаційну бомбу на село Шахтарське Волноваського району Донецької області. Відомо, що троє людей постраждали, також зруйновано будинки та навчальний заклад.