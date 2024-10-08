«Это было тактическое окружение»: комбриг 72-й бригады рассказал, как ВСУ выходили из Угледара

После 27 сентября обстановка, в которой 72-я механизированная бригада ВСУ выполняла боевые задания, была очень напряженной, особенно на флангах, что не позволяло удерживать в дальнейшем Угледар. Об этом в интервью изданию «Главком» сообщил командир бригады Александр Охрименко.



По его словам, фактически это было тактическое окружение.



«Осуществлять эвакуацию, пополнение боеприпасами уже было крайне сложно. Резервы, которые раньше могли подходить, по состоянию на 27-28 сентября уже находились под огневым влиянием противника, на некоторых участках он доставал даже крупнокалиберным оружием», – сказал Охрименко.



Как отметил комбриг, прибыв на место, после оценки обстановки и принятия полосы обороны бригады он отработал решение по поэтапному выводу подразделений еще из южной части Угледара и подал это решение по вертикали высшему руководству.



«Решение было оперативно утверждено. И я получил боевой приказ по поводу поэтапного вывода. К сожалению, не совсем до конца удалось следовать плану и выполнить все этапы из-за того, что противник успел взять фланги под огневой контроль. Первый этап выхода из города был завершен, поэтому частями сил мы совершили маневр для усиления южной и юго-восточной окраины Угледара. Но противник нарастил усилия и вышел на рубежи с левого фланга и взял под огневой контроль маршруты выхода, которые были спланированы. Сейчас линия столкновения стабилизирована, противник остановлен», – рассказал он.

Напомним, что 2 октября в ВСУ официально подтвердили выход украинских войск из города Угледар.