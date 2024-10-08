Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

«Это было тактическое окружение»: комбриг 72-й бригады рассказал, как ВСУ выходили из Угледара

08 октября 2024, 22:05

«Это было тактическое окружение»: комбриг 72-й бригады рассказал, как ВСУ выходили из Угледара

После 27 сентября обстановка, в которой 72-я механизированная бригада ВСУ выполняла боевые задания, была очень напряженной, особенно на флангах, что не позволяло удерживать в дальнейшем Угледар. Об этом в интервью изданию «Главком» сообщил командир бригады Александр Охрименко.

По его словам, фактически это было тактическое окружение.

«Осуществлять эвакуацию, пополнение боеприпасами уже было крайне сложно. Резервы, которые раньше могли подходить, по состоянию на 27-28 сентября уже находились под огневым влиянием противника, на некоторых участках он доставал даже крупнокалиберным оружием», – сказал Охрименко.

Как отметил комбриг, прибыв на место, после оценки обстановки и принятия полосы обороны бригады он отработал решение по поэтапному выводу подразделений еще из южной части Угледара и подал это решение по вертикали высшему руководству.

«Решение было оперативно утверждено. И я получил боевой приказ по поводу поэтапного вывода. К сожалению, не совсем до конца удалось следовать плану и выполнить все этапы из-за того, что противник успел взять фланги под огневой контроль. Первый этап выхода из города был завершен, поэтому частями сил мы совершили маневр для усиления южной и юго-восточной окраины Угледара. Но противник нарастил усилия и вышел на рубежи с левого фланга и взял под огневой контроль маршруты выхода, которые были спланированы. Сейчас линия столкновения стабилизирована, противник остановлен», – рассказал он.

Напомним, что 2 октября в ВСУ официально подтвердили выход украинских войск из города Угледар.

ТЕГИ

Люди
Александр Охрименко
Места
Угледар
Организации
Всу Армия РФ
Прочее
Война Окружение Выход ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: Как ВСУ эвакуировали из Угледара. Более 30 раненных в Харькове
17:57
Оккупанты через порт Мариуполя украли 180 тысяч тонн украинского зерна
23:33
Главное за день: Удар по нефтетерминалу РФ в Крыму. 20 раненых в Херсоне
21:34
«ДНР»: Качество очистки сточных вод в оккупации «хромает»
19:25
Обстрел Горловки: ранена женщина, обесточена фильтровальная станция
18:22
Суд РФ заключил в колонию жительницу Мариуполя по обвинению в подготовке теракта
11:11
Семью офицера ВМС Украины эвакуировали из Крыма под носом у ФСБ
22:00
Главное за день: Атака на Константиновка и Краматорск. Что означает захват Угледара?
23:00
Главное за день: В Угледаре еще остаются люди. Оккупанты продолжают атаковать Донетчину
15:59
«ДНР»: Дроны атакуют Горловку
13:53
ВСУ ударили по трем командным пунктам войск РФ, один из них — в Авдеевке ►
11:29
Оккупанты говорят, что пока не могут эвакуировать из захваченного Угледара мирных жителей
09:54
В Горловке снова атаковали здание оккупационной администрации
09:00
В оккупированной Горловке дрон атаковал автобус, есть раненые
23:00
Главное за день: В Энергодаре взорвали «начальника охраны» ЗАЭС. Армия РФ подходит к центру Торецка
22:35
Угледар захвачен. Сколько РФ готова выделить на захваченные регионы в 2025 году — дайджест оккупации ►
19:55
Украина нанесла удар в районе Донецка: уничтожено 20 военных, среди них 6 офицеров КНДР — СМИ
16:41
В Мариуполе войска РФ обустроили базу с большим складом боеприпасов вблизи жилого квартала. Где она находится
13:28
Полиция установила ряд военных преступников, котоыре пытают заложников в колонии Горловки
12:38
«Народным советом ДНР» теперь руководит россиянин, который появился в Донецке в 2014 году
все новости
23:05
«Мы их сдерживаем»: российские войска сейчас не продвигаются в Торецке – ВСУ
23:00
Главное за день: Как ВСУ эвакуировали из Угледара. Более 30 раненных в Харькове
22:39
Атака на нефтебазу в Феодосии: ВСУ ударили по ней ракетами ATACMS, там взорвалась еще одна цистерна
22:05
«Это было тактическое окружение»: комбриг 72-й бригады рассказал, как ВСУ выходили из Угледара
21:12
Украинские десантники отбили штурм войск РФ на Донетчине: уничтожены танки, БТР и БМП
19:44
Удар по Константиновке: оккупанты сбросили на город три авиабомбы, есть погибший и раненые
19:20
Армия РФ обстреляла Константиновку: предварительно, есть раненые
18:38
Население Донетчины сократилось более чем в пять раз с начала полномасштабной войны. Сколько сейчас живет людей
17:57
Оккупанты через порт Мариуполя украли 180 тысяч тонн украинского зерна
17:16
Российская авиация сбросила авиабомбу на многоэтажку в Харькове: два человека погибли, еще три – ранены
17:06
Под Угледаром соотношение сил составляло 1:9 в пользу российской армии – ВСУ
16:48
Бригада «Лють» показала, как защищает Торецк
16:20
Венгрия задержит кредит ЕС Украине на 35 млрд евро до выборов в США
15:58
Из Константиновки экипаж «Белый ангел» эвакуировал две семьи с детьми
15:43
В результате атаки на Селидово россияне повредили квартиру
14:58
Оккупанты ударили по жилому сектору Северска: детали
14:46
РФ сбросила на Константиновку авиабомбу: двое людей ранены
14:20
СБУ задержала кремлевского идеолога «спецоперации» против Украины
13:59
Россияне из артиллерии обстреляли Цукурино: есть пострадавший
13:55
В результате обстрела Антоновки ранены пятеро человек
все новости
ВИДЕО
Пожар на нефтебазе в Феодосии. Фото: соцсети Атака на нефтебазу в Феодосии: ВСУ ударили по ней ракетами ATACMS, там взорвалась еще одна цистерна
08 октября, 22:39
Штурм российских войск на Донетчине. Фото: кадр из видео Украинские десантники отбили штурм войск РФ на Донетчине: уничтожены танки, БТР и БМП
08 октября, 21:12
Последствия российского обстрела Константиновки. Фото: кадр из видео Армия РФ обстреляла Константиновку: предварительно, есть раненые
08 октября, 19:20
«Белый ангел» эвакуировал 2 семьи с детьми из Константиновки. Фото: кадр из видео Из Константиновки экипаж «Белый ангел» эвакуировал две семьи с детьми
08 октября, 15:58
РФ ударила по Славянску бомбами «УМПБ Д-30СН». Фото: кадр из видео МВД выяснило, чем войска РФ ударили по Славянску
08 октября, 13:31
Подача воды в Краматорске происходит сутки-трое. Фото: кадр из видео В Краматорске воду подают по графику: сутки через трое
08 октября, 12:40

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор