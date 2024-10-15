На оккупированной Донетчине 48 детей поместили в психиатрические лечебницы из-за «радикализма»

На оккупированной территории Донецкой области в подразделениях по делам несовершеннолетних состоят на учете 263 человека, из них 16 — за «действия экстремистского характера». Об этом сообщают СМИ, подконтрольные оккупационным властям «ДНР».



19 подростков были поставлены на учет с начала 2024 года. К уголовной ответственности привлекли 161 несовершеннолетнего — всех обвинили в «радикализме». Из них 48 принудительно поместили в психиатрические учреждения.



В «МВД ДНР» обвиняют украинские спецслужбы в привлечении детей к «террористической деятельности» как на оккупированных территориях, так и по всей России.



Еще так называемая «полиция ДНР» заявила о 217 подростках, «состоящих в интернет-группах суицидальной и деструктивной направленности».



В «ДНР» заявили, что «полиция» сейчас озадачена проведением профилактики массовых убийств и покушений на них, подобных тем, что произошли этой осенью в школах Балаганска Иркутской области и Челябинска (РФ).