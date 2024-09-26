19-летняя девушка выехала из оккупированного Донецка и получила украинский паспорт

История переселенки Тии Бычхиджи. Фото: Суспільне Харків

19-летняя Тия Бычхиджи после девяти лет жизни в оккупированном Донецке решилась на переезд на подконтрольную территорию Украины. Сейчас девушка живет в Харькове, а недавно получила украинский паспорт. Об этом сообщает «Суспільне Харків».



Как отметили в миграционной службе в Харьковской области, процесс выдачи паспорта осложняло то, что девушка не имела документов, кроме свидетельства о рождении.



«Однако, это не стало препятствием для оформления документа заявительницы, поскольку законодательством Украины предусмотрены особенности установления личности при рассмотрении заявления-анкеты для оформления паспорта гражданина Украины впервые в период действия военного положения — в случае отсутствия возможности личного присутствия свидетелей, во время ее проведения такая процедура может быть проведена в режиме видеоконференцсвязи», — говорится в сообщении.



Известно, что Тия родилась в пригороде Донецка, когда российские войска оккупировали ее родной город, она училась в четвертом классе.



«Я не поняла, где я проснулась. Никто ничего не объяснял, никто и не собирался объяснять. Очень грустно было, что никто не мог мне объяснить, почему привычный уклад жизни теперь был с другими коннотациями, почему материал урока «Я и Украина» теперь нельзя применить в жизни», — подчеркнула она.



По словам девушки, за российской политикой начала следить в 2020 году, когда происходили протесты в Беларуси. Поступление в высшее учебное заведение не сумело Тию перейти на сторону РФ.



Она мечтала уехать из оккупации, последней каплей стало то, что ее брат присоединился в ряды Вооруженных сил Украины. Сейчас Тия полгода живет в Харькове, изучает историю и посещает различные лекции.





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