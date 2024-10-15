На окупованій Донеччині 48 дітей помістили до психіатричних лікарень через «радикалізм»

На окупованій території Донецької області у підрозділах у справах неповнолітніх перебувають на обліку 263 особи, з них 16 — за «дії екстремістського характеру». Про це повідомляють ЗМІ, підконтрольні окупаційній владі «ДНР».



19 підлітків було поставлено на облік з початку 2024 року. До кримінальної відповідальності притягли 161 неповнолітнього — всіх звинуватили у «радикалізмі». З них 48 примусово помістили до психіатричних установ.



У «МВС ДНР» звинувачують українські спецслужби у залученні дітей до «терористичної діяльності» як на окупованих територіях, так і по всій Росії.



Ще так звана «поліція ДНР» заявила про 217 підлітків, «які перебувають в інтернет-групах суїцидальної та деструктивної спрямованості».



У «ДНР» заявили, що «поліція» зараз спантеличена проведенням профілактики масових вбивств та замахів на них, подібних до тих, що сталися цієї осені в школах Балаганська Іркутської області та Челябінська (РФ).