КНДР передала РФ не только оружие, но и людей — Зеленский

Северная Корея передала РФ людей. Фото: ОП

КНДР передала Российской Федерации не только вооружение, но и живую силу. Уже второе государство в войне против украинского государства на стороне РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступление в Верховной Раде 16 октября.



«В коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на сейчас уже есть Северная Корея — семья Ким, которая держит в рабстве более чем 20-миллионную часть корейского народа», — отметил глава государства.



Зеленский заявил, что украинская разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей.



«Это рабочие для российских заводов — вместо убитых на войне россиян. И личный состав для российской армии. Фактически это участие уже второго государства в войне против Украины на стороне России», — добавил президент.





Ранее мы писали, что глава Кремля Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект о ратификации договора о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между РФ и КНДР.



Кроме того, всего в РФ сейчас проходят обучение несколько тысяч военных из КНДР, до конца года их могут отправить в Украину.



Для этого в составе российской бригады формируется батальон из северокорейских солдат.