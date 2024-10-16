КНДР передала РФ не лише зброю, а й людей — Зеленський

Північна Корея передала РФ людей. Фото: ОП

КНДР передала Російської Федерації озброєння, а також — живу силу. Вже друга держава у війні проти української держави на боці РФ. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді 16 жовтня.



«У коаліції злочинців разом з Путіним станом на сьогодні вже є Північна Корея — сім'я Кім, яка тримає в рабстві більш ніж 20-мільйонну частину корейського народу», — зазначив глава держави.



Зеленський заявив, що українська розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й передачу людей.



«Це робітники для російських заводів — замість убитих на війні росіян. І особовий склад для російської армії. Фактично, ця участь вже другої держави у війні проти України на боці Росії», — додав президент.





Раніше ми писали, що глава Кремля Володимир Путін вніс на розгляд до Державної думи законопроєкт про ратифікацію договору про «всеосяжне стратегічне партнерство» між РФ та КНДР.



Крім того, всього в РФ зараз проходять навчання кілька тисяч військових із КНДР, до кінця року їх можуть відправити до України.



Для цього у складі російської бригади формується батальйон із північнокорейських солдатів.