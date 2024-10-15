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Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о «стратегическом партнерстве» РФ с КНДР

15 октября 2024, 10:59

Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о «стратегическом партнерстве» РФ с КНДР

РФ и КНДР создадут военный союз. Фото: РИА Новости РФ и КНДР создадут военный союз. Фото: РИА Новости

Глава Кремля Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект о ратификации договора о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между РФ и КНДР. Об этом сообщает Медуза.

«Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Он опубликован в базе законодательной деятельности Думы 14 октября», — говорится в сообщении.

В этом проекте закона указывается, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики.

Договор вступит в силу после того, как РФ и КНДР обменяются ратификационными грамотами.

Ранее мы писали, что на заседании ставки верховного главнокомандующего был доклад разведок о фактически включении в войну КНДР.

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