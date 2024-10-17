У Волноваському районі рятувальники розвантажили та доставили 9 000 кг гуманітарного вантажу

Рятувальники доправили 9000 кг гуманітарного вантажу. Фото: ДСНС

У Волноваському районі Донецької області рятувальники надають допомогу мешканцям прифронтових населених пунктів. За 16 жовтня рятувальники розвантажили 9 кг гуманітарного вантажу. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«У селі Іскра рятувальники розвантажили 4000 кг побутових приладів, зокрема портативні газові печі та одноразові газові балони. Крім того, до села Роздольне фахівці Служби порятунку адресно доставили та розвантажили 5 000 л бутильованої питної води», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що така підтримка значно полегшує життя мешканців області, які стикаються із труднощами у забезпеченні своїх основних потреб у прифронтових населених пунктах.



Раніше ми писали, що рятувальники підвезли понад 32 тисячі літрів води мешканцям Костянтинівки Донецької області.