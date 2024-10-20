Максимильяновка в Донецкой области. Фото: DeepState

Российские военные продолжают попытки полностью захватить село Максимильяновка на Кураховском направлении в Донецкой области. Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState.



Отмечается, что сегодня российские военные «штурмовали очередными механизированными колоннами, в частности, сосредоточившись на южной части села, но безуспешно». Атаку отбивали бойцы 46 аэромобильной бригады. Было применено около 20 единиц военной техники. «Часть техники была поражена, а какая-то, к сожалению, успела убежать», — подчеркнули в DeepState.



Аналитики отмечают, что Максимильяновка для российских сил на сегодняшний день, «как кость в горле», которую они уже долгое время пытаются оккупировать, чтобы открыть еще один путь на Курахово.



«За последние дни они в очередной раз подтянули резервы и усилили работу артиллерии. Битва продолжается…», — резюмировали в DeepState.