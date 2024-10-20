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Війська РФ намагаються повністю захопити Максимільянівку на шляху до Курахового — DeepState

20 жовтня 2024, 22:05

Війська РФ намагаються повністю захопити Максимільянівку на шляху до Курахового — DeepState

Максимільянівка в Донецькій області. Фото: DeepState Максимільянівка в Донецькій області. Фото: DeepState

Російські військові продовжують спроби повністю захопити село Максимільянівка на Курахівському напрямку на Донеччині. Про це повідомляє Український аналітичний проєкт DeepState.

Зазначається, що сьогодні, 20 жовтня, російські військові «штурмували черговими механізованими колонами, зокрема, зосередившись на південній частині села, але безуспішно». Атаку відбивали бійці 46-ї аеромобільної бригади. Було використано близько 20 одиниць військової техніки. «Частина техніки була уражена, а якась, на жаль, встигла втікти», — підкреслили в DeepState.

Аналітики зазначають, що Максимільянівка для російських сил на сьогоднішній день, «як кістка у горлі», яку вони вже довгий час намагаються окупувати, щоб відкрити ще один шлях на Курахове.

«За останні дні вони вчергове підтягнули резерви та посилили роботу артилерії. Битва триває...», — резюмували у DeepState.

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