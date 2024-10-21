Российский удар по Кривому Рогу: среди раненых есть ребенок

Последствия обстрела Кривого Рога 20 октября. Фото: Нацполиция Украины.

Число пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до четырех, среди них — девочка 12-ти лет. Из-за российской атаки повреждены пять многоэтажек, гостиница, объекты гражданской инфраструктуры.



«Четыре человека пострадало из-за ракетного удара по Кривому Рогу. Ранена 12-летняя девочка. Ее состояние, к счастью, удовлетворительное. Будет лечиться дома. Среди пострадавших и 22-летний мужчина и женщины 36 и 63 лет. Всем оказали необходимую медпомощь», — сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



Также по данным ОВА, повреждены отель, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей.



Также ночью армия РФ обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольщину. Ударил по Марганцу. Люди не пострадали.