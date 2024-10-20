Главное за день: Россия обстреляла Кривой Рог. ВСУ атаковали военный аэродром

Политика



Франция предоставит Украине военную технику от замороженных активов Российской Федерации. В частности, Киев получит 12 САУ Caesar.



Боевые действия



Согласно данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись в Донецких и Харьковских областях.



Российские войска в воскресенье трижды атаковала Покровскую громаду Донецкой области, повреждены дома и здание. Еще четыре авиаудара было нанесено по промышленной зоне в Краматорске.



В ночь на 20 октября оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Пострадали 17 человек, повреждены 15 многоэтажек, магазины, кафе, церковь, отделение банка, офисные помещения и газопровод. Также разбиты почти три десятка автомобилей.



Силы обороны атаковали инфраструктуру военного аэродрома «Липецк-2» Липецкой области РФ, а также федеральное казенное предприятие «Завод им. Я.М. Свердлова» в городе Дзержинск Нижегородской области РФ. В районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются.



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