Російський удар по Кривому Рогу: серед поранених є дитина

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 20 жовтня. Фото: Національна поліція України.

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Розі збільшилася до чотирьох, серед них дівчинка 12 років. Через російську атаку пошкоджено п'ять багатоповерхівок, готель, об'єкти цивільної інфраструктури.



«Чотири людини постраждали через ракетний удар по Кривому Розі. Поранено 12-річну дівчинку. Її стан, на щастя, задовільний. Лікуватиметься вдома. Серед постраждалих і 22-річний чоловік та жінки 36 та 63 років. Усім надали необхідну медичну допомогу», — повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



Також за даними ОВА, пошкоджено готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, 2 магазини та 14 автомобілів.



Також вночі армія РФ обстріляла з тяжкої артилерії Нікопольщину. Вдарив по Марганцю. Люди не постраждали.