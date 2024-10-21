В Донецкой области под обстрелами РФ ранены 3 человека

За 20 октября в Донецкой области под российскими обстрелами ранены 3 мирных жителя: в Ильинке, Новоселидовке и Курахово.



Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.



Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины в Донецкой области погибло 2822 мирных жителя. Ранены — 6316.

Ранее мы писали, что российская армия 19 октября обстреляла Донецкую область. В результате атак один человек погиб, также известно об одном пострадавшем. Российские войска в воскресенье, 20 октября, трижды атаковали Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов повреждены дома и здание.