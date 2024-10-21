ПВО Украины сбила 59 из 116 российских БпЛА

В ночь на 21 октября 2024 года противник атаковал Украину ракетами различных типов, ударными БпЛА «Shahed» и дронами неустановленного типа, со своей стороны ПВО сбила 59 беспилотников РФ. Об этом говорится в отчете Командования Воздушных Сил ВСУ.
По состоянию на 09.30 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 119 средств воздушного нападения противника:
В настоящее время есть подтверждение о сбитии 59 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях.
Кроме того, 45 российских беспилотников — локально потеряно. Ранее в результате ночных авиаударов РФ по Харькову пострадали 13 людей.
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