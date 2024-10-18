Украину ночью атаковали более 100 российских беспилотников: силы ПВО сбили 80 дронов

В ночь на 18 октября россияне атаковали Украину ударными БПЛА «Шахед-136/131» и дронами неустановленного типа из районов городов Курск, Орел и Приморско-Ахтарск РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



Радиотехнические войска обнаружили 135 российских беспилотников. Воздушное нападение отражают авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.



Силы ПВО сбили 80 БПЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской и Винницкой областях.



Также 44 дрона локационно потеряны, 2 – улетели в Беларусь. Еще около 10 беспилотников находятся в воздушном пространстве центральных областей Украины.

Напомним, что Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть истребителей F-16.