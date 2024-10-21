ППО України збила 59 зі 116 російських БпЛА

ППО України збила 59 зі 116 російських дронів. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 21 жовтня 2024 року противник атакував Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА «Shahed» та дронами невстановленого типу, зі свого боку ППО збило 59 безпілотників РФ. Про це йдеться у звіті Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Станом на 09.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника:

1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (з території Криму);

1 керована авіаційна ракета Х-35 (з повітряного простору в акваторії Чорного моря);

1 керована авіаційна ракета Х-31П (з повітряного простору в акваторії Чорного моря);

116 російських БПЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ).

Наразі є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській та Полтавській областях.



Крім того, 45 російських безпілотників локально втрачено. Раніше унаслідок нічних авіаударів РФ по Харкову постраждали 13 людей.