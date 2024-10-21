ППО України збила 59 зі 116 російських БпЛА

У ніч на 21 жовтня 2024 року противник атакував Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА «Shahed» та дронами невстановленого типу, зі свого боку ППО збило 59 безпілотників РФ. Про це йдеться у звіті Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Станом на 09.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника:
Наразі є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській та Полтавській областях.
Крім того, 45 російських безпілотників локально втрачено. Раніше унаслідок нічних авіаударів РФ по Харкову постраждали 13 людей.
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