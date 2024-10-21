Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: повреждены дома, есть пострадавшие

РФ ударила по жилому кварталу Запорожья. Фото: Запорожская ОВА

Россия нанесла удар по жилому кварталу Запорожья, предварительно пять человек ранены. Об этом сообщил официальный телеграм-канал начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.



«По меньшей мере пять человек пострадали от вражеского удара по Запорожью. Взрывной волной повреждены дома рядом. Мужчина 49 лет и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — заявил Федоров.

РФ ударила по жилому кварталу Запорожья. Фото: Запорожская ОВА

РФ ударила по жилому кварталу Запорожья. Фото: Запорожская ОВА

РФ ударила по жилому кварталу Запорожья. Фото: Запорожская ОВА

По информации Сил обороны Юга, в Запорожье оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов области. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.



Напомним, в результате ночной атаки захватчиков из РФ, ПВО Украины сбила 59 из 116 российских БпЛА.