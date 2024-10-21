Росія завдала удару по житловому кварталу Запоріжжя: пошкоджено будинки, є постраждалі

РФ вдарила по житловому кварталу Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Росія завдала удару по житловому кварталу Запоріжжя, попередньо відомо про п'ятьох поранених. Про це повідомив офіційний телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.



«Щонайменше п’ять людей постраждало від ворожого удару по Запоріжжю. Чоловік 49 років та 48-річна жінка у важкому стані. Ще троє людей у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу», - заявив Федоров.

РФ вдарила по житловому кварталу Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

РФ вдарила по житловому кварталу Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

РФ вдарила по житловому кварталу Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

За інформацією Сил оборони Півдня, у Запоріжжі окупанти обстріляли 10 населених пунктів області. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури.



Нагадаємо, в результаті нічної атаки загарбників з РФ, ППО України збила 59 зі 116 російських БПЛА.