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Дончанин, воевавший за российскую армию на Донбассе, пожаловался на преследования со стороны боевиков

21 октября 2024, 17:08

Дончанин, воевавший за российскую армию на Донбассе, пожаловался на преследования со стороны боевиков

В оккупированном Донецке похитили и держали в подвале мужчину, который ранее служил в российской армии по «контракту», подписанному с группировкой «ДНР». Он утверждает, что его и его семью преследуют. Историю Александра Барлета рассказало издание ASTRA. 

Дончанин был в ярдах боевиков с 2019 по 2020 год. Он служил в военной части 42600 (бывшая 08826) 116-го полка. Однако после истечения договора он находился в войсках и в таком статусе встретил полномасштабное вторжение РФ в Украину. 23 марта 2023 года воевал против ВСУ в Веселом под Авдеевкой, получил контузию, а его жена Надежда родила четвертого ребенка, поэтому 28 марта Барлет ушел в неофициальный отпуск, который 24 мая закончился его похищением.

«Все было нормально, но однажды ночью с оружием к родителям вломились домой, меня разыскивали. Родители позвонили мне, я на следующее утро приехал, спросил что да как. Я поехал в военкомат, но там сказали, что меня там никогда не было и документов на меня у них нет», рассказал Барлет.

По его словам, после этого в донецкий военкомат на ул. Буковинская 2 приехали некие люди без документов, заявив, что он поедет с ними. Барлет отказался, после чего его избили и задержали, порезав ножом. 

«Подъехали ребята из комендатуры, которые приходили домой. Они без документов сказали, что я еду с ними. Слово за слово началась драка на территории военкомата, вызвали на меня второй экипаж, скрутили, побили, руку порезали ножом. Когда заломали — один объявился, что я ему куртку порвал и чиканул меня», — рассказывает Барлет. 

Его привезли в шестую комендатуру Донецка по адресу ул. Ивана Ткаченко 138. Там его посадили в подвал, где находились еще восемь человек, обвиненных в самовольном оставлении части (СОЧ). Здесь Барлет провел около недели — его кормили сухпайками, в туалет он ходил в бутылку, а днем офицеры выводили его на работы. Он подчеркивает, что не скрывался от «службы», несмотря на то, что работал не по «контракту», так что он не понимает, за что его задержали.

После недели в подвале его передали представителям некой 116-й части, о которой он ничего не знает. Эти люди по пути ему сказали, что его везут подписывать контракт, но молодой человек попросил заехать домой к родителям, чтобы забрать вещи. Отлучившись в туалет, он смог сбежать.

Пока он скрывается, неизвестные люди без документов в гражданской одежде, но представившиеся военной полицией, несколько раз приходили домой к его родителям и жене. Последний раз они приходили 20 октября.

Родственники мужчины утверждают, что он не числится дезертиром. Об этом же сказал и адвокат мужчины, который предполагает, что пока Барлет служил без контракта, деньги за него получал кто-то другой.

Подвалы и жестокое обращение для так называемых «отказников» — привычная практика на оккупированных территориях. Насчитываются десятки мест, где незаконно удерживают как гражданских заложников, украинских военнопленных, так и боевиков и российских солдат, которые отказались воевать.

ТЕГИ

Места
Донецк
Организации
ДНР Российские военные

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