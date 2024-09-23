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В российских тюрьмах и подвалах оккупации пытают людей — комиссия ООН нашла новые доказательства

23 сентября 2024, 20:10

В российских тюрьмах и подвалах оккупации пытают людей — комиссия ООН нашла новые доказательства

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине обнаружила новые доказательства, свидетельствующие о распространенных схемах применения пыток российскими властями против украинских гражданских и военнопленных на оккупированных украинских территориях и в РФ.

Как заявила Комиссия в своем последнем обновлении для Совета по правам человека, — пытки — обычная и приемлемая практика с чувством безнаказанности на территориях, подконтрольных РФ. 

Комиссия выявила дополнительные общие элементы в применении пыток российскими властями, подтвердив предыдущие выводы о систематическом характере этих действий. Одним из таких элементов является повторяющаяся практика насильственных методов в местах лишения свободы в РФ, где содержатся пленные из Украины. 

Отмечается, что эта практика наблюдается в нескольких крупных пенитенциарных учреждениях на оккупированных территориях Украины.

Еще одна общая черта для всех мест применения пыток — это систематическое сексуальное насилие. Его применяют преимущественно в отношении мужчин в качестве одного из методов пыток, что наблюдается почти во всех этих местах заключения. 

Свидетельства также показывают, что в некоторых местах заключения приказы о жестоком обращении отдавались высокопоставленными представителями российских властей, которые либо одобряли, либо не принимали мер для прекращения такого обращения.

Пострадавший (гражданское лицо), подвергшийся пыткам в течение десяти дней подряд, сообщил Комиссии: «Самое страшное это то, что преступники делали все молча и профессионально. Так я понял, что они пытали многих, и они нас даже за людей не считали».

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