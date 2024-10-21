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Дончанин, який воював за російську армію на Донбасі, поскаржився на переслідування з боку бойовиків

21 жовтня 2024, 17:08

Дончанин, який воював за російську армію на Донбасі, поскаржився на переслідування з боку бойовиків

В окупованому Донецьку викрали та тримали у підвалі чоловіка, який раніше служив у російській армії за «контрактом», підписаним з угрупуванням «ДНР». Він стверджує, що його та його родину переслідують. Історію Олександра Барлета розповіло видання ASTRA.

 Донеччанин був у ярдах бойовиків з 2019 по 2020 рік. Він служив у військовій частині 42600 (колишня 08826) 116 полку. Однак після закінчення договору він перебував у військах і у такому статусі зустрів повномасштабне вторгнення РФ до України. 23 березня 2023 року воював проти ЗСУ у Веселому під Авдіївкою, отримав контузію, а його дружина Надія народила четверту дитину, тому 28 березня Барлет пішов у неофіційну відпустку, яка 24 травня закінчилася його викраденням.

«Все було нормально, але одного разу вночі зі зброєю до батьків вдерлися додому, мене розшукували. Батьки подзвонили мені, я наступного ранку приїхав, запитав що та як. Я поїхав у військкомат, але там сказали, що мене там ніколи не було і документів на мене вони не мають», розповів Барлет.

 За його словами, після цього донецький військкомат на вул. Буковинська 2 приїхали люди без документів, заявивши, що він поїде з ними. Барлет відмовився, після чого його побили та затримали, порізавши ножем.

 «Під'їхали хлопці з комендатури, які приходили додому. Вони без документів сказали, що я їду з ними. Слово за слово почалася бійка на території військкомату, викликали на мене другий екіпаж, скрутили, побили, порізали руку ножем. Коли заламали, один з'явився, що я йому куртку порвав і штрикнув мене», — розповідає Барлет.

 Його привезли до шостої комендатури Донецька за адресою вул. Івана Ткаченка 138. Там його посадили до підвалу, де перебувало ще вісім осіб, звинувачених у самовільному залишенні частини. Тут Барлет провів близько тижня — його годували сухпайками, в туалет він ходив у пляшку, а вдень офіцери виводили його на роботи. Він наголошує, що не ховався від «служби», попри те, що працював не за «контрактом», тож він не розуміє, за що його затримали.

Після тижня у підвалі його передали представникам 116 частини, про яку він нічого не знає. Ці люди на шляху йому сказали, що його везуть підписувати контракт, але молодик попросив заїхати додому до батьків, щоб забрати речі. Відійшовши в туалет, він зміг втекти.

Поки він ховається, невідомі люди без документів у цивільному одязі, але військові поліції, які представилися, кілька разів приходили додому до його батьків і дружини. Востаннє вони приходили 20 жовтня.

Родичі чоловіка стверджують, що він не вважається дезертиром. Про це сказав і адвокат чоловіка, який припускає, що поки Барлет служив без контракту, гроші за нього отримував хтось інший.

Підвали та жорстоке поводження для так званих відмовників — звична практика на окупованих територіях. Налічуються десятки місць, де незаконно утримують як цивільних заручників, українських військовополонених, так і бойовиків та російських солдатів, які відмовилися воювати.

ТЕГИ

Організації
ДНР
Місця
Донецьк
Люди
Російські військові

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