Российского военного, который зачитал на камеру обращение к руководству, отправили на подвал для «отказников» в Зайцево

Российские оккупанты отправили «на подвал для отказников» военнослужащего, который ранее публично пожаловался на военное руководство. Об этом сообщили Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова и канал «Осторожно, новости».



В июне военнослужащие 26-го танкового полка, 47-й дивизии, которые дислоцируются на оккупированной Луганщине, записали видеообращение, на котором заявили, что командование отправляет их из госпиталей прямиком на выполнение боевых задач, хотя многие из них могут передвигаться только с помощью костылей. Обращение зачитал Артем Шарипов из Владимирской области.



После публикации видео военнослужащие добились отправки в тыл, пишет канал ASTRA, ссылаясь на источник.



Подвал, в котором удерживают Шарипова, расположен в оккупированном Зайцево Донецкой области.



Российские СМИ ранее писали, что в июне более 20 военных пропали после тюрьмы для «отказников» в Зайцево. Все эти люди по-разному попали на фронт — кто-то добровольно подписал контракт, кого-то мобилизовали, а кто-то — записался на войну из колонии. Все служили в разных военных частях. Каждый из них отказался идти на штурм в конце 2023 года, из-за чего их заключили в тюрьме Зайцево. Позже их всех отправили на передовую, после чего мужчины перестали выходить на связь.



В таких тюрьмах российских военных пытают, чтобы заставить участвовать в смертельных штурмах.