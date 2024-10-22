Отопительный сезон в Славянске начнется в ноябре: дата

В Славянской громаде Донецкой области в пятницу, 1 ноября, начнется подача тепла в дома местных жителей. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
«Отопительный сезон планируем начать с 1 ноября. Провел совещание с руководством ЖКХ, поставщиками услуг, управляющими компаниями по поводу готовности к отопительному сезону», — отметил он.
По словам Ляха, Славянская громада полностью готова, однако есть единичные проблемные дома, вопрос по ним планируют закрыть до конца недели.
Кроме того, больницы уже с теплом, это стало возможным благодаря наличию там индивидуальных котельных.
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