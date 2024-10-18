Покровск: Отопительного сезона не будет, власти призывают людей уезжать

В Покровске Донецкой области по состоянию на 18 октября остаются 12 тысяч горожан и несколько десятков детей, в городе проводят фортификационные работы – устанавливают «зубы дракона». Об этом сообщила городская военная администрация.

«Бетонные пирамидки в спальном районе — это, к сожалению, настоящее Покровска. Враг постепенно уничтожает город — как в свое время Бахмут и Авдеевку. До последнего на местах остаются спасатели, полицейские, работники социальных служб и коммунальщики. Но уже точно известно, что отопительного сезона в городе не будет», — говорится в сообщении.

«Обращаюсь к жителям города: если видите, что возле вас устанавливают "зубы дракона", не мешкайте, собирайтесь и уезжайте, будет опасно», — сказал глава Покровской ГВА Сергей Добряк в видеосюжете.

«Агрессор не дает нам начать отопительный сезон. Точечно будут работать Пункты несокрушимости для обогрева людей, но если фронт будет приближаться, а обстрелы усиливаться, то просто уже не будет кому разгребать завалы», — сказал он.

Сообщается, что 40 процентов Покровска полностью остается без электричества, также без света остаются Родинское и 10 сел вокруг Покровска.