Опалювальний сезон у Слов`янську розпочнеться у листопаді: дата

У Слов'янській громаді Донецької області у п'ятницю, 1 листопада, розпочнеться подача тепла до будинків місцевих мешканців. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
«Опалювальний сезон плануємо розпочати з 1 листопада. Провів нараду з керівництвом ЖКГ, постачальниками послуг, керуючими компаніями щодо готовності до опалювального сезону», — зазначив він.
За словами Ляха, Слов'янська громада повністю готова, проте є поодинокі проблемні будинки, питання по них планують закрити до кінця тижня.
Крім того, лікарні вже з теплом, це стало можливим завдяки наявності там індивідуальних котелень.
Раніше ми писали, що 40 відсотків Покровська повністю залишається без електрики, також без світла залишаються Родинське та 10 сіл навколо Покровська.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях