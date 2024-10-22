Опалювальний сезон у Слов`янську розпочнеться у листопаді: дата

У Слов'янській громаді Донецької області у п'ятницю, 1 листопада, розпочнеться подача тепла до будинків місцевих мешканців. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Опалювальний сезон плануємо розпочати з 1 листопада. Провів нараду з керівництвом ЖКГ, постачальниками послуг, керуючими компаніями щодо готовності до опалювального сезону», — зазначив він.



За словами Ляха, Слов'янська громада повністю готова, проте є поодинокі проблемні будинки, питання по них планують закрити до кінця тижня.



Крім того, лікарні вже з теплом, це стало можливим завдяки наявності там індивідуальних котелень.





Раніше ми писали, що 40 відсотків Покровська повністю залишається без електрики, також без світла залишаються Родинське та 10 сіл навколо Покровська.