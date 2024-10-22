РФ сбросила авиабомбу на Мирноград: есть жертва и пострадавшие

Россияне атаковали Донечтину. Фото: Вадим Филашкин

Во вторник, 22 октября, оккупационные войска РФ атаковали Мирноград Донецкой области с помощью авиационной бомбы. Известно об одной жертве и одном пострадавшем. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Сегодня (22 октября) утром россияне сбросили на город КАБ-250, попали в 5-этажку», — отметил он.

По словам Филашкина, повреждены семь домов.



Начальник ОВА уточнил, что сейчас поисково-спасательная операция временно приостановлена из-за угрожающей ситуации с безопасностью.



Обновлено 15:30. Количество раненых возросло до 2.





Ранее мы писали, что российские оккупанты вечером, 21 октября, обстреляли Покровский район Донецкой области. В частности, под удар попали села Новоукраинка и Янтарное. В результате ударов погибли два ребенка и женщина, также двое людей получили ранения.