Силы ПВО ночью и утром сбили более 40 российских беспилотников: часть дронов уничтожили на Донетчине

Система ПВО Hawk. Фото: Воздушные силы ВСУ

В ночь на 22 октября оккупанты атаковали Украину 60 ударными БПЛА «Шахед-136/131» и дронами неустановленного типа из районов городов Курск, Ейск и Приморско-Ахтарск РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.



Силы ПВО сбили 42 беспилотника в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях. Большинство БПЛА уничтожили на Сумщине.



Также 10 дронов локационно потеряны, один – улетел в Беларусь, три – назад в Россию. Еще один беспилотник находится в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.

Напомним, что ночью 22 октября «шахеды» ударили по жилым домам в Сумах, в результате чего погибли три человека, среди них ребенок.