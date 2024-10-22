РФ скинула авіабомбу на Мирноград: є жертва та постраждалі

Росіяни атакували Донечтіну. Фото: Вадим Філашкін

У вівторок, 22 жовтня, окупаційні війська РФ атакували Мирноград Донецької області за допомогою авіаційної бомби. Відомо про одну жертву та одного постраждалого. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Сьогодні (22 жовтня) вранці росіяни скинули на місто КАБ-250, влучилили в 5-поверхівку», — зазначив він.

За словами Філашкіна, пошкоджено сім будинків.



Начальник ОВА уточнив, що зараз пошуково-рятувальна операція тимчасово припинена через загрозливу ситуацію з безпекою.



Оновлено 15:30. Кількість поранених зросла до 2.





Раніше ми писали, що російські окупанти увечері, 21 жовтня, обстріляли Покровський район Донецької області. Зокрема, під удар потрапили села Новоукраїнка та Янтарне. Внаслідок ударів загинули дві дитини та жінка, також двоє людей отримали поранення.