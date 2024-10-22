Россияне убили двух детей и женщину в Покровском районе: в прокуратуре рассказали об атаке

Российские оккупанты вечером, 21 октября, обстреляли Покровский район Донецкой области. В частности, под удар попали села Новоукраинка и Янтарное. В результате ударов погибли два ребенка и женщина, также двое людей получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«По данным следствия, 21 октября 2024 года, в 21:00 армия РФ атаковала двумя БпЛА, предварительно, типа «Shahed» село Новоукраинка Покровского района. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получила 14-летняя девочка. Женщина 29 лет получила перелом ноги и ожоги тела», — говорится в сообщении.



Кроме того, в 23:50 россияне сбросили авиабомбу на села Янтарное Кураховской городской громады. В результате взрыва в одном из домов погибли 64-летняя жительница и 11-летний мальчик. Также получил ранения 68-летний мужчина.



В населенных пунктах повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, повреждена железнодорожная инфраструктура.



Сейчас осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).





Ранее мы писали, что российская армия с 21 на 22 октября в очередной раз атаковала центр Покровска Донецкой области. Известно о повреждении железнодорожной инфраструктуры, вспыхнул пожар.