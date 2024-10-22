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План перемоги України має чіткі терміни — Зеленський

22 жовтня 2024, 15:45

План перемоги України має чіткі терміни — Зеленський

План перемоги містить терміни та конкретні дати, коли реалізація того чи іншого пункту була б правильною для України, повідомив президент Володимир Зеленський.

Так він відповів на запитання про те, чи правда, що Україна озвучила термін у три місяці для партнерів на втілення плану перемоги чи якоїсь відповіді.

«У плані є термін. Я просто сказав, що у нас є конкретно, що ми плануємо зробити за ці три місяці… Є конкретні дати, коли ми вважаємо, що реалізація того чи іншого пункту була б правильна для нас», — цитує Зеленського «Інтерфакс-Україна».

 Щодо плану «Б», глава держави зазначив, що «крім того, щоб не дати Росії окупувати Україну, я вважаю, їх (планів «Б», — ред.) немає для будь-кого».

«Є внутрішнє виробництво, коли ви знаходите альтернативу тій чи іншій зброї — це єдине посилення. Коли ви знаходите цю альтернативу для закупівлі в інших країнах, тоді вам потрібно шукати альтернативні джерела фінансування. Ми їх знаходимо у заморожених російських активах. Ми змогли домовитися та знайшли цей вихід», — пояснив Зеленський.

Президент додав, що кошти від заморожених активів РФ надійдуть траншами на початку наступного року.

«Проте ми знайшли ці гроші. І це був план "Б", якщо Сполучені Штати, наприклад, зменшать фінансову підтримку. Так, можливо. Тоді треба знаходити гроші на закупівлю та соціальну підтримку. І ці гроші ми виявили. З наступного року ми розраховуватимемо на відповідні заморожені російські активи», — наголосив Зеленський.

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