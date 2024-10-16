Украина в НАТО — первый пункт плана победы — завтра его обсудят в Брюсселе

Украина станет членом НАТО, сейчас ведутся переговоры о приближении к вступлению в Альянс. Однако, как заявила постоянный представитель США при НАТО посол Джулианна Смит на брифинге, речь о длительном этапе.



«Мы сейчас не на том этапе, когда Альянс говорит о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе. Но, как всегда, мы будем продолжать разговоры с нашими друзьями в Украине, чтобы поговорить с ними о том, как они могут продолжать приближаться к этому Альянсу», — сказала Смит.



Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в свою очередь заявил, что план победы президента Украины Владимира Зеленского, первым пунктом которого является приглашение к членству в Альянсе, будет предметом обсуждения союзниками.



Об этом он сказал в Брюсселе на пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров обороны, которое пройдет 17-18 октября, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы обсуждаем с союзниками план победы. Он, несомненно, также будет на столе на этой неделе, когда в четверг вечером у нас будет встреча Украины и НАТО с министрами обороны. Как вы знаете, на саммите НАТО союзники согласились, что путь Украины к членству необратим, и Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде», — сказал Рютте.



Генсек напомнил, что для Украины у НАТО «есть комплексный пакет помощи».



«Мы создаем Командование НАТО (Рютте на днях посетил это командование в Висбадене, — ред.). Там будут координироваться и предоставляться помощь в области безопасности и обучение для Украины», — сообщил Рютте.



Он добавил, что Украина, присоединится к Альянсу, «когда придет время».



«И мы обсудим, конечно, и этот пункт в плане победы Зеленского», — детализировал Рютте.



Также стало известно, что Владимир Зеленский примет участие на заседании Совета Украина-НАТО, которое пройдет 17 октября в Брюсселе.

Напомним, что Владимир Зеленский в Верховной Раде представил план победы Украины. Один из пунктов плана — приглашение страны в НАТО сейчас.



Как пишет британское агентство Reuters со ссылкой на слова посла Украины при НАТО Натальи Галибаренко, Украина просит предоставить приглашение в НАТО до того, как президент США Джо Байден покинет Белый дом.