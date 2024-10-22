Еще несколько семей с детьми выехали из прифронтовой Константиновки

В полиции Донецкой области рассказали историю еще нескольких семей с детьми, которые выехала из-под обстрелов. Они эвакуировались из Константиновки.



«Мальчик Марк — из многодетной семьи, у него есть два младших брата 9 и 6 лет. Марк, Кирилл и Клим уже давно не гуляли на улице, не ходили на любимую детскую площадку — российские обстрелы лишили их такой возможности. Дети радуются, что теперь будут жить с родителями в тишине», — отметили в пресс-службе полиции.



Среди эвакуированных также — мама с 5-месячным младенцем и отец-одиночка с малолетним сыном.



Мужчина и ребенок выживали в полуразрушенной многоэтажке, которая пострадала от ракетного обстрела. В здании частично отсутствует свет, вода и газ.



Все семьи — уже в безопасности, сообщили в полиции.



Их разместят в модульных домах. Большинство отправилось в Киевскую область, другие — в западные области Украины.



За неделю из Константиновской громады спасены 77 детей.