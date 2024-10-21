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Из оккупированного Крыма эвакуировали на подконтрольную территорию Украины пенсионерку

21 октября 2024, 17:11

Из оккупированного Крыма эвакуировали на подконтрольную территорию Украины пенсионерку

Вернули женщину из Крыма. Фото: Дмитрий Лубинец Вернули женщину из Крыма. Фото: Дмитрий Лубинец

Из временно аннексированного Крыма удалось вернуть 77-летнюю женщину. В офис омбудсмена обратилась семья пенсионерки. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Из-за преклонного возраста и состояние здоровья украинка нуждается в постоянном медицинском уходе, который не был ей обеспечен. В течение длительного времени ей помогали неравнодушные люди, однако после очередного затяжного пребывания в больнице она нуждалась в срочной эвакуации», — отметил он.

По словам Лубинца, были приняты все необходимые меры, в частности подготовлены документы для организации эвакуации. Также женщина была обеспечена медицинским сопровождением на всем пути: рядом с ней постоянно находился медработник, а после пересечения границы ее ждала скорая.

В Ужгороде женщина воссоединилась со своей семьей.

Ранее мы писали, что Украине удалось вернуть со временно оккупированных территорий еще две женщины. Одну из них россияне удерживали против ее воли. 

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