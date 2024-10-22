Ще кілька сімей з дітьми виїхали з прифронтової Костянтинівки

У поліції Донецької області розповіли історію ще кількох сімей із дітьми, які виїхали з-під обстрілів. Вони евакуювалися з Костянтинівки.



«Хлопчик Марк — із багатодітної родини, має два молодших брати 9 і 6 років. Марк, Кирило та Клим уже давно не гуляли вулицею, не ходили на улюблений дитячий майданчик — російські обстріли позбавили їх такої можливості. Діти радіють, що тепер житимуть із батьками в тиші», — зазначили у пресслужбі поліції.



Серед евакуйованих також — мама з 5-місячним немовлям та одинокий батько з малолітнім сином.



Чоловік та дитина виживали у напівзруйнованій багатоповерхівці, яка постраждала від ракетного обстрілу. У будівлі частково відсутнє світло, вода та газ.



Усі сім'ї вже в безпеці, повідомили в поліції.



Їх розмістять у модульних будинках. Більшість вирушила до Київської області, інші — до західних областей України.



За тиждень із Костянтинівської громади врятовано 77 дітей.