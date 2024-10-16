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В зоне боевых действий на Донетчине остаются 43 тысячи человек, эвакуация продолжается

16 октября 2024, 18:32

В зоне боевых действий на Донетчине остаются 43 тысячи человек, эвакуация продолжается

В зоне боевых действий на Донетчине остаются 43 тысячи человек, эвакуация продолжается

Эвакуационный поезд, который вывозит жителей Донетчины в более безопасные регионы с последующим расселением, будет курсировать ежедневно. Людей будут эвакуировать в Днепропетровскую и Львовскую области. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военной администрации. 

По состоянию на середину октября на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области остаются проживать 334 тысячи мирных жителей. Из них 43 тысячи человек проживают в 18 громадах, которые отнесены к зоне боевых действий.

Всего с начала объявления эвакуации с территории Донецкой области эвакуировано 1 млн 163 тысячи гражданских, из которых 46 тысяч — это люди с инвалидностью и 185,7 тысяч — несовершеннолетние.

В течение прошедшей недели, в рамках принудительной эвакуации семей с детьми, удалось вывезти 129 детей. С территории Ильиновской громады выехали 8 детей, Константиновской громады — 96 детей, Покровской громады — 25 детей.

По состоянию на середину октября в 10 населенных пунктах, которые подпадают под принудительную эвакуацию семей с детьми, остается 433 ребенка. Больше всего детей — в Константиновской громаде, это 256 несовершеннолетних. В Покровской громаде остаются 135 детей, в Ильиновской — 41 ребенок.

В течение прошлой недели удалось эвакуировать с бесплатным расселением 123 человека, из которых 29 детей. В Черкасскую область вывезли 59 человек.

Возможности по расселению в Черкасской области исчерпаны, с этой недели началась эвакуация людей в Днепропетровскую область и продолжается во Львовскую. 

Эвакуационный поезд ходит ежедневно. Например, сегодня расселили 13 человек в Днепропетровской области. Кто желает уехать, должен обращаться в местную администрацию. Для семей с детьми по заявкам организован выезд в Закарпатье.

В течение недели эвакуировали 168 маломобильных жителей Донецкой области. Практически все они ехали к родственникам, а кто нуждался в расселении, тех селили в шелтерах или отвозили на Полтавщину, куда выехал областной специализированный интернат. Подавляющее большинство эвакуированных маломобильных граждан на этой неделе были из Добропольской и Волновахской громад, откуда выехали 64 и 52 человека соответственно.

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