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Российская армия может начать наступление на Запорожье — The Economist

23 октября 2024, 09:58

Российская армия может начать наступление на Запорожье — The Economist

Следующим городом, на который российские оккупационные войска начнут наступление в Украине, может стать Запорожье. Об этом пишет британское издание The Economist.

«Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что следующей целью России может быть наступление на город Запорожье, крупный промышленный центр на юге Украины, рядом с оккупированной Россией атомной электростанцией», — говорится в публикации.

По словам собеседника издания, Россия, возможно, уже вернула себе почти половину территории, которую Украина захватила в Курской области в августе 2024 года.

Журналисты также подчеркнули, что дела на поле боя «выглядят мрачно», поскольку Россия достигает значительного прогресса, наступая одновременно в нескольких точках вдоль 1000-километровой линии фронта, несмотря на ошеломляюще высокие потери — 600 тысяч погибшими и ранеными.

«Россия находится в процессе окружения Покровска, важного логистического узла на востоке Украины, и продвигается дальше на юг, взяв под контроль высоты вокруг Угледара», — говорится в статье.

Кроме того, авторы материала отметили, что поддержка Запада в последнее время становится все более шаткой. В частности, ни один из кандидатов на президентских выборах в США не дает Украине никаких обещаний, а Германия и Франция уже дали понять, что сократят помощь.

Напомним, российские оккупационные войска 22 октября захватили село Новосадовое Краматорского района Донецкой области.

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