Російська армія може розпочати наступ на Запоріжжя — The Economist

Наступним містом, на яке російські окупаційні війська розпочнуть наступ в Україні, може стати Запоріжжя. Про це пише британське видання The Economist.

«Високопоставлений український чиновник заявив, що наступною метою Росії може бути наступ на місто Запоріжжя, великий промисловий центр на півдні України, поряд з окупованою Росією атомною електростанцією», — йдеться у публікації.

За словами співрозмовника видання, Росія, можливо, вже повернула собі майже половину території, яку Україна захопила у Курській області у серпні 2024 року.

Журналісти також наголосили, що справи на полі бою «виглядають похмуро», оскільки Росія досягає значного прогресу, наступаючи одночасно в кількох точках вздовж 1000-кілометрової лінії фронту, незважаючи на приголомшливо високі втрати — 600 тисяч загиблими та пораненими.

«Росія знаходиться в процесі оточення Покровська, важливого логістичного вузла на сході України, і просувається далі на південь, взявши під контроль висоти навколо Вугледара», — йдеться у статті.

Крім того, автори матеріалу зазначили, що підтримка Заходу останнім часом стає дедалі хиткішою. Зокрема, жоден із кандидатів на президентських виборах у США не дає Україні жодних обіцянок, а Німеччина та Франція вже дали зрозуміти, що скоротять допомогу.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 22 жовтня захопили село Новосадове Краматорського району Донецької області.