Россияне штурмуют Донецкую область: за сутки атаковали три района, есть повреждения и жертвы

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты атаковали населенные пункты Донецкой области. В результате атак три района попали под российские удары, много повреждений, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 24 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.





Покровский район. В Кураховской громаде повреждены 12 домов в Дальнем и многоэтажка в Горняке. В Мирнограде 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 7 домов.



Краматорский район. В Лимане ранен человек, повреждены 2 многоэтажки. В Славянске повреждены 3 дома, школа и 2 предприятия. В Дружковке повреждены 4 дома и детсад. В Ильиновской громаде 2 человека погибли и 2 ранены в Александро-Калиново, ранен человек и поврежден дом в Плещеевке. В Стенках Константиновской громады повреждены 8 домов.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, 3 многоэтажки и школа. В Резниковке Северской громады погиб человек, поврежден дом, в Северске повреждены 3 дома.





Ранее мы писали, что российские оккупационные войска захватили село Новосадовое Краматорского района Донецкой области.