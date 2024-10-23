Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Росіяни штурмують Донецьку область: за добу атакували три райони, є пошкодження і жертви

23 жовтня 2024, 11:11

Росіяни штурмують Донецьку область: за добу атакували три райони, є пошкодження і жертви

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок атак три райони потрапили під російські удари, багато пошкоджень, є жертви та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено 12 будинків у Дальньому і багатоповерхівка в Гірнику. У Мирнограді 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 7 будинків.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Слов'янську пошкоджено 3 будинки, школу і 2 підприємства. У Дружківці пошкоджено 4 будинки і дитсадок. В Іллінівській громаді 2 людини загинули і 2 поранені в Олександро-Калиновому, поранено людину і пошкоджено будинок у Плещіївці. У Стінках Костянтинівської громади пошкоджено 8 будинків.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і школа. У Різниківці Сіверської громади загинула людина, пошкоджено будинок, у Сіверську пошкоджено 3 будинки.



Раніше ми писали, що російські окупаційні війська захопили село Новосадове Краматорського району на Донеччині.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
09:58
Російська армія може розпочати наступ на Запоріжжя — The Economist
08:45
Російські війська окупували Новосадове у Донецькій області
23:00
Головне за день: «Кадировці» розкрадають завод у Маріуполі. РФ прорвала оборону Часового Яру?
22:39
«ДНР» заявила про загибель 1 людини та поранення 8 під обстрілами
16:27
На окупованій Донеччині незаконно засуджено ще одного українського військовополоненого
12:15
У Селидовому війська РФ досягли успіхів на флангах і намагаються різко загострити ситуацію — офіцер ЗСУ
10:49
Маріуполь: З комбінату імені Ілліча соратники Кадирова вивозять обладнання та метал — WSJ
23:15
Головне за день: Обстріли Києва, Запоріжжя та Кривого Рогу. «ДНР» продовжує судити «азовців»
17:11
З окупованого Криму евакуювали на підконтрольну територію України пенсіонерку
17:08
Дончанин, який воював за російську армію на Донбасі, поскаржився на переслідування з боку бойовиків
14:57
У «ЛНР» педагоги пропонують старшокласникам за гроші підписати контракт з армією РФ
13:45
В окупованій Горлівці скаржаться на атаки безпілотників: є пошкодження
12:30
«ДНР» «судитиме» ще чотирьох полонених «азовців»
22:05
Війська РФ намагаються повністю захопити Максимільянівку на шляху до Курахового — DeepState
21:03
Головне за день: Росія обстріляла Кривий Ріг. ЗСУ атакували військовий аеродром
23:26
Головне за день: Близько десяти поранених у Запоріжжі. Армія РФ просувається на Донеччині
17:10
Росія «засудила» десятки українських заручників — Координаційний штаб
08:50
Двоє людей загинули на Донеччині через обстріли за добу
08:17
Армія РФ просунулась біля трьох населених пунктів Донецької області — DeepState
00:10
Головне за день: Військові КНДР готуються воювати проти ЗСУ. У Луганську підірвали окупанта
усі новини
12:34
Україна отримала черговий транш від МВФ
12:27
Три винищувачі «Міраж-2000» Франція передасть Україні на початку 2025 року — ЗМІ
11:58
У договорі між Росією та КНДР є секретний пункт про відправлення північнокорейських солдатів на війну в Україні
11:44
Російські агенти готували теракт у Києві: СБУ затримала злочинців
11:22
У Краматорську відкрили дві нові свердловини
11:11
Росіяни штурмують Донецьку область: за добу атакували три райони, є пошкодження і жертви
10:50
Росіяни обстріляли Дружківську громаду, пошкоджено близько 40 будинків
10:33
КНДР надала РФ солдатів та зброю в обмін на ядерні технології
09:58
Російська армія може розпочати наступ на Запоріжжя — The Economist
09:50
Зенітники збили «Шахед» зі стрілецької зброї
09:31
Мати та дочка загинули в Олександро-Калиновому після удару російської авіабомби
09:22
РФ атакувала Україну ракетою та дронами: ППО збила 57 БПЛА
08:45
Російські війська окупували Новосадове у Донецькій області
08:40
Війська РФ обстріляли Донецьку область: троє жителів загинули, семеро дістали травми
08:01
Зеленський розповів, що може стати першим кроком до деескалації війни
23:53
Ліга чемпіонів: «Шахтар» програв «Арсеналу» в Лондоні
23:42
Північнокорейські військові завтра прибудуть до Курської області: що відомо
23:00
Головне за день: «Кадировці» розкрадають завод у Маріуполі. РФ прорвала оборону Часового Яру?
22:39
«ДНР» заявила про загибель 1 людини та поранення 8 під обстрілами
21:45
Ще кілька сімей з дітьми виїхали з прифронтової Костянтинівки
усі новини
ВІДЕО
У Краматорську з'явилися дві нові свердловини. Фото: кадр із відео У Краматорську відкрили дві нові свердловини
23 жовтня, 11:22
Зенітники збили «Шахед» стрілецькою зброєю. Фото: кадр із відео Зенітники збили «Шахед» зі стрілецької зброї
23 жовтня, 09:50
Колона бронетехніки російських військ на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники відбили 10 штурмів армії РФ на Курахівському напрямку: ЗСУ знищили танки та БМП окупантів
22 жовтня, 14:07
Підприємство «Біохім» у Тамбовській області Росії зазнало атаки безпілотників. Фото: соцмережі Безпілотники атакували заводи у Тульській, Воронезькій та Тамбовській областях РФ
22 жовтня, 09:37
Колона бронетехніки військ Росії на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники не дали російській бронетехніці прорвати оборону на Курахівському напрямку: у ЗСУ показали відео
21 жовтня, 23:41
Момент, коли журналісти «Донбас Реалії» потрапили під обстріл. Фото: кадр із відео Журналісти «Донбас Реалії» потрапили під обстріл на Бахмутському напрямку: постраждав кореспондент
21 жовтня, 21:53

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір