Росіяни штурмують Донецьку область: за добу атакували три райони, є пошкодження і жертви

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок атак три райони потрапили під російські удари, багато пошкоджень, є жертви та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.





Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено 12 будинків у Дальньому і багатоповерхівка в Гірнику. У Мирнограді 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 7 будинків.



Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Слов'янську пошкоджено 3 будинки, школу і 2 підприємства. У Дружківці пошкоджено 4 будинки і дитсадок. В Іллінівській громаді 2 людини загинули і 2 поранені в Олександро-Калиновому, поранено людину і пошкоджено будинок у Плещіївці. У Стінках Костянтинівської громади пошкоджено 8 будинків.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і школа. У Різниківці Сіверської громади загинула людина, пошкоджено будинок, у Сіверську пошкоджено 3 будинки.





Раніше ми писали, що російські окупаційні війська захопили село Новосадове Краматорського району на Донеччині.