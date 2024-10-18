Северная Корея решила отправить на войну 12 тысяч военных — разведка Южной Кореи

Известно, что Северная Корея участвует в войне против Украины. Союзник РФ решил отправить на передовую 12 тысяч солдат, включая подразделение специального назначения. Об этом сообщили в пресс-службе разведки Южной Кореи во время совещания по безопасности, сообщает Reuters.



С августа прошлого года Северная Корея отправила в Россию более 13 000 контейнеров с артиллерийскими снарядами, баллистическими ракетами и противотанковыми ракетами. В общей сложности, в Россию было поставлено более восьми миллионов артиллерийских и ракетных снарядов.



«Прямое военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, о котором сообщали иностранные СМИ, теперь официально подтверждено», - говорится в заявлении ведомства.



Ранее президент Южной Кореи Юн Сук Йоль созвал внеплановое совещание по вопросам безопасности с участием ключевых чиновников разведки, военных и национальной безопасности, чтобы обсудить участие северокорейских войск в войне России против Украины.



«Участники разделили мнение, что нынешняя ситуация, когда более тесные связи между Россией и Северной Кореей вышли за рамки перемещения военных поставок и фактического отправления войск, представляют серьезную угрозу безопасности не только для нашей страны, но и для международного сообщества», — говорится в сообщении.



В офисе лидера Южной Кореи заявили, что страна вместе со своими союзниками внимательно следит за отправкой войск Северной Кореи в Россию. Южная Корея ответит на действия КНДР всеми доступными средствами.



Ранее мы писали, что глава Кремля Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект о ратификации договора о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между РФ и КНДР.



Кроме того, всего в РФ сейчас проходят обучение несколько тысяч военных из КНДР, до конца года их могут отправить в Украину.



Для этого в составе российской бригады формируется батальон из северокорейских солдат.



Кроме того, Буданов рассказал, что Российская Федерация готовит более 11 тысяч военных из Северной Кореи для войны в Украине. Сейчас они проходят подготовку, а к боевым действиям будут готовы в ноябре.