В Николаевской области четверо молодых людей на мопеде подорвались на остатках дрона РФ

Четверо молодых людей травмировались от подрыва взрывоопасного предмета на Николаевщине. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.
«Несчастный случай произошел в поле между селами Сухоеланецкой территориальной общины. Трое парней и несовершеннолетняя девушка ехали на мопеде по полевой дороге. Остановившись, услышали возле себя взрыв — у всех осколочные ранения», — рассказали спасатели.
Пострадавших госпитализировали в больницу. Специалисты установили, что предмет, который сдетонировал — это остатки от вражеского БпЛА.
Ранее, российские оккупанты атаковали дроном остановку в Херсоне, есть пострадавшие.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях