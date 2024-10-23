В Николаевской области четверо молодых людей на мопеде подорвались на остатках дрона РФ

Четверо молодых людей травмировались от подрыва взрывоопасного предмета на Николаевщине. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.







«Несчастный случай произошел в поле между селами Сухоеланецкой территориальной общины. Трое парней и несовершеннолетняя девушка ехали на мопеде по полевой дороге. Остановившись, услышали возле себя взрыв — у всех осколочные ранения», — рассказали спасатели.



Пострадавших госпитализировали в больницу. Специалисты установили, что предмет, который сдетонировал — это остатки от вражеского БпЛА.



Ранее, российские оккупанты атаковали дроном остановку в Херсоне, есть пострадавшие.